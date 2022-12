"No puedo salir a la calle": viuda de líder asesinado en Malambo tras amenazas

Luego de que se conociera que hombres armados a bordo de una motocicleta andaban averiguando por la ubicación de Teresa Ramírez, viuda del líder comunal Bernardo Cuero asesinado en julio del año pasado, la Unidad Nacional de Protección asumió de forma temporal su seguridad además de extenderla a varios miembros de su núcleo familiar.

Según la mujer, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Malambo fue abordado cuando iba en un mototaxi por dos personas, las cuales lo hicieron bajar del vehículo y le colocaron un arma de fuego en la cabeza.

"Le dijeron que el era muy amigo mío, que ellos necesitaban saber donde vivía yo", aseguró la atemorizada mujer, quien indicó que al enterarse de las intimidaciones entró en un shock de nervios.



"No confio en nadie, no puedo salir a la calle, me llamo mi jefa y me despidió porque no podía seguir teniendome en el taller porque no podia afectar la integridad de los que trabajan con ella", manifestó la viuda de Bernardo Cuero.



Tras conocerse el hecho, el defensor de derechos humanos José Humberto Torres, elevó una petición a las autoridades para garantizarle la seguridad a la mujer.