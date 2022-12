¡No se deje engañar! Boletas para Colombia-Paraguay aún no están a la venta

A través de un comunicado de prensa la FCF dio a conocer que aún no se aún puesto a la venta la boletería para el partido Colombia vs. Paraguay el próximo 5 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por esta razón, la federación pide a los miles de aficionados que esperan poder ver jugar ese día a la selección no comprar boletas en ningún portal de internet que estuviese ofreciéndolas.



Cualquier boleta que se esté ofreciendo en este momento, obedecería a un fraude.



La Federación Colombiana de Fútbol informará de forma oportuna el nombre del comercializador oficial de la boletería para este partido de eliminatorias al mundial de Rusia 2016 y los canales de compra y distribución de las mismas.



