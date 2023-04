Nos parece una propuesta parcial que olvida a trabajadores informales: Andi sobre reforma laboral

Durante su discurso en el 16° Encuentro Nacional de Laboralistas en Barranquilla , el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que “no es posible pensar una reforma que no tenga en cuenta el empleo, que no busque reducir la informalidad y que no sea capaz de apoyar la capacidad productiva".

Insistió en que están de acuerdo con una reforma, porque "el cambio es bueno", siempre y cuando sea "para mejorar y dar pasos hacia adelante".

"Nos parece una propuesta parcial, que se concentra en la formalidad, que se dedica a atender algunas aspiraciones del mundo laboral, pero que se olvida de las poblaciones en informalidad y desempleadas. Debería ser buena en generar mayor riqueza, pero esta reforma no es buena en eso, porque esto lo ignora", aseguró.

A su turno, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, sostuvo que "la informalidad y el desempleo en Colombia en buena medida es responsabilidad de los empresarios que no cumplen las normas laborales". Enfatizó en que "reducir los costos salariales no genera empleo".

"En los años 90, la informalidad era del 45%, hoy es del 58%, pese a que ha habido reformas laborales y pensionales que han disminuido sustancialmente los costos laborales. Entonces, no es cierto que reducir los costos, genera más empleo y reduce informalidad. En eso sí se equivocan los empresarios", dijo Maltés.

Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, consideró que esa idea de que la reforma laboral no generará empleo "es simplemente una profecía, porque los impactos de una reforma laboral se miden en el tiempo".

"Creemos que mejorar la estabilidad laboral e ingresos de los trabajadores, genera demanda agregada y al generar consumo, se puede producir empleo, particularmente en el sector comercial, que es paradógicamente el que más se opone a la reforma", dijo.

