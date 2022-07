Números no cuadran en estudios para hacer dragados en Canal del Dique, advierten en el Atlántico

Con un nivel que se encuentra en 8.27 metros, el Canal del Dique continúa pidiendo inmediata intervención para evitar que siga la filtración de sus aguas en al menos 4 municipios en el sur del departamento del Atlántico.

Aún no se tiene certeza de cuándo podrían arrancar los trabajos de dragado, dado que el Observatorio del Río de la Universidad del Norte realizará nuevas batimetrías en los ocho puntos críticos identificados para tener claridad de lo que se requiere, y no “perder el tiempo” con dragados que no son necesarios, gestión a la que se sumaría la universidad del Magdalena.

Publicidad

A la incertidumbre se suma la preocupación de las comunidades en el sur del Atlántico, quienes en simultáneo con la medición de las aguas en la estación San Pedrito, en Santa Lucía (Atlántico), cuentan los días para que inicien las obras de mitigación casi que como un cálculo matemático.

“Hay que hacer nuevos estudios porque en los puntos detectados hay mucha profundidad. Esto nos deja en vilo, porque esperábamos que los trabajos arrancaran esta semana”, señaló William Caballero, líder comunitario en el sur del Atlántico.

Según señaló Candelaria Hernández, subsecretaria de Atención y Prevención de Desastres del Atlántico, hasta tanto no estén los resultados de los estudios, no se iniciarían los trabajos de dragado en el Canal del Dique.

“Se trata de que las nuevas batimetrías nos muestren un diagnóstico de toda la margen oriental del Canal del Dique , con la finalidad de mirar obras de carácter macro que se requieran, o que representen una solución a largo plazo en la zona”.

Publicidad

En medio de las consultas hechas por Blu Radio, la etapa contractual del estudio técnico se encuentra en sus génesis, mientras entidades como Cormagdalena, Gobernación del Atlántico y alcaldes municipales, esperan algunos requerimientos legales para iniciar las nuevas batimetrías.

Escuche más de los podcast de Blu Radio aquí: