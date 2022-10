Ofrecen 40 millones de pesos de recompensa por asesinos del periodista Rafael Moreno en Córdoba

Las autoridades de Córdoba ofrecieron 40 millones de pesos de recompensa a quien brinde información que permita dar con la captura de los asesinos de Rafael Moreno, un periodista y líder comunal de Montelíbano, quien fue ultimado el fin de semana en un local comercial.

Este martes, un grupo élite de la Policía y la Fiscalía General de la Nación llegó hasta ese municipio del sur del departamento Córdoba para adelantar las investigaciones y esclarecer el caso, por el cual sigue creciendo el repudio y el dolor.

“Estas actividades corresponden a la inspección del lugar los hechos, la inspección del cadáver, y todo lo que tiene que ver con la recolección de elementos materiales probatorios”, dijo el coronel John Fredy Suarez, comandante de la Policía departamental.

Rafael Moreno, quien era el director del portal digital 'Voces de Córdoba', había recibiendo amenazas de muerte desde el año 2019, por sus denuncias y publicaciones sobre hechos de corrupción en la zona, las cuales, según la FLIP, no habían sido tenidas en cuenta por las autoridades.

“Las amenazas más recientes no fueron tenidas en cuenta por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y no se le reforzó su esquema como él había solicitado en junio de este año, es necesario que la UNP haga una investigación interna sobre los motivos por los cuales no le fue reforzado el esquema” indicó Jonathan Bock, director de la FLIP.

El riesgo que hoy corren los comunicadores y lideres sociales en zonas donde hay presencia de grupos al margen de la ley cada día es peor: “Esto deja en evidencia lo vulnerable, lo desprotegidos que estamos los periodistas que trabajamos en la provincia, nosotros garantizamos a la comunidad el derecho a la información a estar informados”, comentó el periodista y director del portal digital NP Noticias Online, Eder Narváez.

“Vamos a volver a mirar con la Unidad Nacional de Protección todos estos procesos de quienes están siendo protegidos y vamos a revisar con lupa todas estas personas para que día a día sea mejor el acompañamiento para ellos”, recalcó, por su parte, José David Cura, alcalde de la población.

