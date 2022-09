Ordenan cinco días de arresto al alcalde de Cartagena por desacato a fallo de tutela

El alcalde de Cartagena, William Dau , enfrenta un nuevo lío judicial, esta vez por no cumplir con un fallo de tutela que le ordenaba retractarse por tildar de falsas las amenazas de muerte que denunció en su contra el concejal del partido Mais, Javier Julio Bejarano.

El fallo, con fecha del 22 de julio, también le ordenaba al mandatario cartagenero retractarse por llamar ”viejita chismosa” al concejal Bejarano en distintas publicaciones realizadas en redes sociales.

En un oficio que se conoció este lunes 12 de septiembre, el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas laborales de Cartagena ordenó cinco días de arresto al alcalde Dau, además del pago de cinco salarios mínimos legales vigentes por el desacato a ese fallo de tutela.

“La medida restrictiva del derecho de libertad personal debe ejecutarse inmediatamente el superior funcional resuelva el grado de jurisdicción de consulta, para lo cual se comunicará de esta orden al Comando de Policía de Cartagena, para que a través del señor coronel comandante de dicha unidad, se haga posible su realización”, señala el oficio, que a su vez ordena compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen las posibles faltas punibles y disciplinarias del mandatario cartagenero.

En dialogo con Blu Radio, el concejal Javier Julio Bejarano aseguró que el alcalde no se retractó como lo exigía el juez, y tampoco eliminó los videos de las redes sociales como también lo exigía el fallo.

El pasado 31 de agosto en un video que compartió a través de su cuenta de Instagram ‘Salvemos a Cartagena’, el alcalde Dau insistió en cuestionar la veracidad de las amenazas de muerte que denunció el concejal Bejarano por su ejercicio de control político.

“Eso prácticamente es una acusación que yo estoy detrás de esas supuestas (…) No seas tan sinvergüenza que yo no estoy detrás de nada, dice que recibió información, ahí está el quid de todo este asunto, yo digo que tú te lo estás inventando (…) Aporta las pruebas de cómo te enteraste tú que hay un atentando en tu contra, dilo, sí tú lo dices y aportas las pruebas a la ciudadanía, al público, y si es necesario que yo me retracte después de eso con gusto lo hago, peto yo te estoy llamando mentiroso en este momento”, aseguró el mandatario en el video cuya descripción señalaba que se retractaba de llamar ‘viejita chismosa’ al concejal, sin embargo “ratifico lo demás que digo en el video sobre las denuncias de las supuestas amenazas en su contra”.

Tras conocerse la orden de desacato, la Alcaldía, a través de la oficina de prensa, indicó que no se trata de una orden definitiva, y que la sanción está sujeta a consulta ante el superior, en este caso Juzgado Tercero Laboral del Circuito.

