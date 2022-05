Asesinan a tiros a líder comunal de Norosí, Bolívar, en medio del "paro armado"

Se intensifica la arremetida del Clan del Golfo en el sur del departamento de Bolívar. Hombres armados llegaron hasta la vivienda de Ever Ortega Monroy, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Helena, jurisdicción del municipio de Norosí, y le propinaron varios disparos que acabaron con su vida.

De acuerdo a las autoridades, Ortega Monroy, de 32 años, fue asesinado en la puerta de su casa en horas de la tarde de este viernes 6 de mayo.

“Además de asesinar al presidente de la JAC, estos hombres retornaron al corregimiento e hicieron varias descargas de disparos y estaban gritándole a la gente que era para que respetarán a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entonces es una noche de zozobra que estamos viviendo en todo el municipio de Norosí”, señaló, en diálogo con BLU Radio, el alcalde del municipio, Arturo Londoño.

El mandatario también hizo un llamado urgente a los gobiernos nacional y departamental para desplegar mayor pie de fuerza en esta población, donde el comercio, el transporte y todas las actividades se encuentran paralizadas.

“Hasta el momento de esta entrevista no había llegado el Ejército Nacional a la cabecera municipal ni tampoco al corregimiento de Santa Helena, que está viviendo una ola de terror (…) Pedimos que miren a Norosí, la situación está complicada y no sabemos cuáles son las intenciones de este grupo que ya está en el municipio diciéndole a la gente que no puede salir”, aseguró.

El alcalde detalló que durante los dos días de "paro armado" en el municipio se han registrado dibujos de grafitis en viviendas y comercios, e intimidación a pobladores.

“Los negocios que se atrevieron a abrir los mandaron a cerrar y les impusieron una multa. Estamos en una situación de alerta y tensión, porque la población no puede abastecerse y están confinados (…) Esto es un gran retroceso para la economía de nuestro municipio que ya venía recuperándose”, precisó.

A través de redes sociales, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, lamentó la muerte del líder comunal: “Cobardes miserables arrebataron la vida a Ever Ortega, presidente de la JAC Santa Helena, Norosí. Duelen estos hechos profundamente. Seguiremos intensificando acciones. Fuerza de Tarea Conjunta Marte sigue desplegada en la zona”, escribió.

En Bolívar, en medio del denominado "paro armado" han sido incinerados 15 vehículos y 12 municipios registran afectaciones en materia de movilidad y transporte, comercio y abastecimiento.

Las autoridades también investigan la muerte de un vendedor en una plaza de mercado del municipio de San Pablo, cuando se disponía a iniciar su jornada laboral.

