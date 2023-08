No activar

Piden que investiguen a juez que sancionó a militares por no trasladar a Emilio Tapia Se trata del juez Franklin Bedoya, quien sancionó a dos militares por no cumplir con el traslado de Emilio Tapia al batallón de Malambo, Atlántico. La CEJ afirma que Tapia no merece ser recluido en una casa fiscal.