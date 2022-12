‘Pilos’ suplantadores son eslabón más débil de red criminal: rector UniMagdalena

El rector de la Universidad de Magdalena, Pablo Vera Salazar, expresó su preocupación por el escándalo de suplantación en exámenes de admisión. En entrevista con BLU Radio, el académico expresó su rechazo por los hechos y aclaró que ninguno de los 16 capturados estudiaba en el claustro que dirige.

“Estos jóvenes no actuaron a motu proprio, es decir, ellos son el eslabón más débil de una cadena criminal montada para defraudar los exámenes de admisión de universidades públicas, no solo la del Magdalena”, afirmó.

“Hay como una banda criminal organizada que va buscando estudiantes de fuera de Magdalena que quieran pagar para ser suplantados”, sostuvo.

Según Vera Salazar, uno de los aspectos más graves tiene que ver con la responsabilidad de los padres que habrían pagado por el ilícito.

“La gran mayoría de los suplantados eran menores de edad, aunque quienes lo estaban suplantando ya eran mayores de edad en su mayoría. “Un jovencito de 16, 17 años recién graduado del bachillerato no tiene para pagar 25 millones de pesos para querer estudiar Medicina”, criticó.

“Eso es más un impulso de los padres y yo me pregunto, qué mensaje le da a su hijo cuando en vez de decirle que se prepare y estudie le dice, no se preocupe que yo le pago a otro que tiene más capacidades para que se gane ese cupo que usted no se puede ganar y yo pago por eso”, reprochó.

