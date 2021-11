Polémica en Cartagena por declaración de insubsistencia del director de salud pública

La declaración de insubsistencia del director de salud pública del Departamento Distrital de Salud de Cartagena , el epidemiólogo Óscar Lindo Sierra, ha desatado toda una polémica en la ciudad por cuenta denuncias de corrupción al interior de esta entidad.

Según el epidemiólogo, la decisión de ser removido de este cargo obedece a que puso en evidencia en una respuesta al Concejo Distrital, la falta de resultados del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública (COE-SP), implementado por la actual directora de la entidad, Johana Bueno.

Lindo Sierra señala, además, que los 10 funcionarios que hace parte de este grupo, se “refugiaron” en esta figura luego de perder el concurso de méritos, y sus funciones son iguales a las que desarrollan otros empleados de planta de esta entidad.

“Yo certifiqué, en un cuestionario que me envía el Concejo que, después de más un año de operaciones, que el COE-SP no tiene resultados y su aporte a la dirección operativa de salud pública ha sido nulo, ninguno. Las funciones sí son muy parecidas, y que chocan con los funcionarios de la planta del Dadis, en donde se configura una situación de duplicidad de funciones y que tiene más de un año y medio de existencia y no se le presta la debida atención. Eso me costó la salida de aquí de una vez por denunciar un acto de corrupción”, dijo en diálogo con BLU Radio el exfuncionario.

Al tiempo que detalló que una vez respondió el cuestionario del Concejo, señalando lo que ya había alertado a la oficina de talento humano de la alcaldía desde enero de este año, recibió la carta donde lo declaraban insubsistente.

De acuerdo al médico, la directora del Dadis es quien supervisa este programa, y quienes pertenecen a este grupo reciben salarios hasta de seis millones de pesos.

Publicidad

“Contratistas que aquí lo dan todo, que se preocupan por aportar y se esfuerzan por mejorar la salud, en el marco de sus competencias, les pagan cuatro millones, tres millones y medio. A ellos les pagan seis millones y no aportan nada a la salud pública, porque en el año y medio que yo estuve vinculado a la entidad nunca se acercaron a mi oficina, es más yo no los conozco”, afirmó.

Por su parte, la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, en una columna de opinión publicada en el periódico el Universal, salió en defensa de la labor que realiza el COE-SP y señala que su trabajo ha sido fundamental para el manejo de la pandemia.

“Dado el nivel de riesgos y amenazas que tiene Cartagena, seguramente la ciudad tendrá que enfrentar muchas más emergencias en salud pública. Esta condición nos obliga como ciudad a estar preparados y articulados (gremios, sociedad civil, academia, etc) para enfrentar de manera efectiva cualquier situación extraordinaria que amenace la vida de los Cartageneros. Es ahí donde actúa el COE-SP”, escribió.

Tras la salida del funcionario, 12 líderes profesionales del programa de salud pública a través de una carta enviada al alcalde Willian Dau manifestaron su apoyo al médico epidemiólogo, de quien destacaron su liderazgo para lograr un adecuado manejo de la emergencia sanitaria, y la adopción del Modelo Integral territorial, entre otros temas.

Escuche las noticias de Colombia y el mundo: