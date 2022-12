Por falta de subsidios podría aumentar tarifa de energía en la región Caribe

Asocodis hace un llamado al Gobierno y al congreso para apropiar subsidios, la institución advierte que la reforma tributaria se motivó garantizando adicionar subsidios totales.



“Sin subsidios muchas empresas no podrían pagar energía y no habría continuidad en el servicio, evitemos insostenibilidad en el sector eléctrico, se debe adicionar $1.45 billones subsidios solo para la energía eléctrica”, señaló Asocodis.



El senador José David Name respaldó lo advertido por Asocodis en torno a los subsidios y consideró que se podría generar una crisis del sector eléctrico además de recordar el compromiso del ministro Mauricio Cárdenas, de incluir este año una adición presupuestal.