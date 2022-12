Por problemas de 'fronteras invisibles' cancelan homenaje a Caliope en su barrio

A la ganadora del reality La Voz Teens 2016 no la podrán recibir con un homenaje en su barrio 7 de abril, al suroccidente de Barranquilla, tal y como sus amigos y familiares lo estaban preparando.

La razón reposa en que el sector en el que vive enfrenta problemas por las llamadas 'fronteras invisibles', y el sitio que fue autorizado para la realización del evento queda en el barrio vecino Conidec.

"Yo le pido a todos que no quiero problemas. No quiero ver a nadie malogrado por el triunfo de mi hija porque si va a haber problemas, entonces no la dejo participar", dijo la madre de la menor de 17 años, Mery Mendoza, sobre el evento que iba a ser realizado en horas de la tarde de este miércoles.

Explicó que como el evento fue autorizado en un barrio contiguo, la comunidad empezó a rumorar que iban a haber problemas porque algunos jóvenes iban a cruzar "la frontera" y eso se iba a prestar para problemas.

"La gente quiere es que la tarima la coloquen en 7 de abril y no en Conidec. Si lo van a hacer, que le envíen protección a la niña", señaló la madre.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, indicó que si la familia observaba tales vulneraciones a la seguridad, era mejor no realizarlo, pues los gastos de este corrían por cuenta de la Alcaldía.

"No va la tarima en el lugar para evitar problemas de disturbios. Hay que tener cuidado", indicó el funcionario, quien indicó que en otra ocasión será el evento.

"Si se está generando algún tipo de discordia en la comunidad, se hace un llamado a la familia para hacerle otro homenaje", señaló Juan José Jaramillo, secretario de Cultura.