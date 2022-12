Preguntas sin respuestas en el crimen de Yuliana: editorial de Óscar Montes

Con el paso de los días, el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Yuliana Samboní en lugar de aclararse se torna más confuso, hasta el punto de que no se tiene certeza sobre los autores materiales del crimen, así como los intelectuales. Hoy son más las preguntas que las respuestas sobre este episodio escabroso y macabro que conmovió a los colombianos. Veamos algunas de ellas:



¿Cuáles fueron los móviles del secuestro, violación y asesinato de Yuliana? ¿Se trató de una venganza contra su familia?¿Cuánto tiempo duró Rafael Uribe Noguera planificando la ejecución del plan macabro contra la pequeña Yuliana? ¿Quién o quiénes le colaboraron en la planificación y ejecución de dicho plan? ¿Quiénes actuaron en calidad de cómplices materiales e intelectuales de Rafael Uribe Noguera?



Pero no sólo los anteriores interrogantes deben ser resueltos por las autoridades en la búsqueda de la verdad que permita develar el asesinato de Yuliana Samboní, así como desenmascarar a quienes pretendieron confundir a las autoridades y alterar la escena del crimen, como lo denunció el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Veamos más interrogantes:



¿Qué participación tuvieron los hermanos del presunto asesino, Rafael Uribe Noguera, en la alteración de la escena del crimen? ¿Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael, fueron quienes alteraron la escena, con el propósito de encubrir el crimen de su hermano? ¿Pretendió Francisco Uribe Noguera distraer a las autoridades, suministrándoles información falsa sobre la ubicación de Rafael, para ganar tiempo y con ello evitar la captura de su hermano?



Pero hay más preguntas:



¿Hubo otros testigos en la escena del crimen quienes aún siguen sin aparecer? ¿Quién o quiénes aconsejaron a Rafael que consumiera alcohol y cocaína, luego del asesinato de Yuliana, para tratar de armar una coartada que les permitiera argumentar que el crimen fue realizado bajo los efectos de la droga y el alcohol? ¿Tuvo o no participación en el crimen de Yuliana el celador del edificio Equus 66, quien se habría suicidado?



¿Se suicidó el celador del edificio Equus 66? ¿Quién o quiénes están interesados en que el homicidio de Yuliana quede impune y por ello propagan todos los días todo tipo de versiones sobre los presuntos autores del crimen, así como de posibles arreglos con la Fiscalía General?



De manera que el Fiscal General de la Nación tiene el enorme reto de resolver todos y cada uno de los interrogantes que han surgido y que seguirán surgiendo sobre el crimen de la pequeña Yuliana Samboní. Ese asesinato no puede quedar en la impunidad. El mejor mensaje que se le puede enviar al país sobre la eficacia de la Fiscalía General es esclareciendo el asesinato de la menor y capturando a todos los que tuvieron participación en ese hecho que conmovió al país, sin importar el nivel social o el estatus de los victimarios. Ya es hora de que en Colombia la justicia no solo sea para los de ruana.