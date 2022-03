Protestas de mototaxistas en Cartagena dejaron 18 colombianos y 4 venezolanos capturados

El alcalde de Cartagena, William Dau, aseguró que la ciudad amaneció en total calma tras las fuertes protestas que protagonizaron mototaxistas este lunes. De acuerdo con el mandatario, los desmanes dejaron un total de 22 capturados: 18 colombianos y 4 venezolanos.

“Estamos en total normalidad desde las 4:00 de la mañana. Hay Policía y Armada recorriendo la ciudad. Los buses de TransCaribe están fluyendo con normalidad”, sostuvo el mandatario.

“Fueron 22 personas capturadas. 18 nacionales y cuatro extranjeros, venezolanos. Es bien sabido que tenemos un gran problema de migración ilegal en Colombia y llegan muchos venezolanos desepserados que necesitan sobrevivir y qué an fácil es que tomen una moto y se pongan a mototaxear”, añadió.

Según Dau, desde sus épocas de candidato estuvo en contra de prohibir el tránsito de parrillero en motocicletas, pero criticó el uso de estos vehículos para transporte público.

“Yo siempre he dicho que no se debe prohibir la moto con parrillero, porque eso es discriminar al pobre, porque eso supone que alguien no pueda llevar a su esposa al trabajo o a su hijo a la universidad, pero otra cosa es usarlo en un transporte irregular”, dijo Dau. El mandatario, además, aseguró que la cifra de 80.000 mototaxistas en la ciudad es exagerada y aseguró que se adelantará un censo riguroso que permita establecer la cantidad real de transportadores informales en la ciudad.

