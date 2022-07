"Queremos toda la verdad": hijos de víctima del Palacio de Justicia, tras recibir restos óseos

En el sector la Bonga del Cementerio Jardines de Cartagena permanece, desde este viernes, marcada con el número siete, la tumba de Marina Isabel Ferrer, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.

En medio del dolor y recuerdos de ese trágico 6 de noviembre de 1985, sus hijos Sofía y Javier, recibieron 32 restos óseos que corresponden a los pies de esta ama de casa, que hasta el 2015 se creía estaba sepultada en un cementerio de Bogotá. La mayoría de los restos de esa tumba pertenecían a Cristina del Pilar Guarían, integrante del M19 reportada como desaparecida.

“En 1985 cuando pasó esto nos entregan un cuerpo, y nos dicen esa es ella, no hay estudios de más nada, solo nos dicen esa es ella (…) En el 2015 cuando hacen la exhumación se dan cuenta que hay dos cadáveres, la desaparecen un mes, vienen acá a Cartagena nos toman pruebas de ADN, y ahí se descubre que hay 32 huesos de los pies, y eso es todo los que nos entregan siete años después”, relató Sofía Velásquez Ferrer, mientras arreglaba las flores rojas que acompañan desde ahora la tumba de su madre.

Y aunque por fin tiene la certeza que esta tumba corresponde a su madre, luego de siete años de incertidumbres y luchas jurídicas, para Sofía saber toda la verdad sigue siendo un capítulo de esta tragedia que aún no se ha cerrado.

“A mí me entregan hoy los huesos, me dicen vamos a seguir en la investigación, vamos a seguir si se encuentran más restos, nos van a notificar si encuentran algo más, pero yo hoy lo que siento es una incertidumbre total, no sé qué pasó con ella (…) Pedimos sigan investigando, que lleguen a la verdad que nosotros necesitamos, necesitamos verdad y justicia, porque así es imposible tener paz en la vida”, afirmó.

Para Javier Velásquez, quien en 1985 fue el encargado de buscar a su madre revisando restos horas tras horas en Medicina Legal, es mucha la verdad que aún no se conoce.

“Mi mamá fue la última persona que se reconoció y quedaron bolsas de cadáveres, que es lo que pensamos son los desaparecidos, yo los revisé todos, pero era muy poquito lo que tu podías conseguir de indicio, un pedazo de tela, era minúsculo porque los cuerpos estaban calcinados”, contó, al tiempo que confesó que, aunque siente que este ya no parece ser un tema “relevante” para las nuevas generaciones, es una historia que marcó al país y que debe conocerse.

Por su parte, Alejandra Gallo, abogada de la familia, señaló que en medio del sinsabor de una jornada que revive el duelo y el dolor para esta familia, siguen revictimizándolos.

“En 2015 inició para la familia un camino que ha marcado una revictimización bastante fuerte, hoy en la diligencia de entrega se tenía un cronograma y la Fiscalía Primera agota ese cronograma en 40 minutos, no respeta los espacios destinados a otras instituciones, pasa por encima de los derechos de las familias a contar con una orientación sicosocial profunda para afrontar lo que significa que no le entreguen un cuerpo completo sino unas pocas estructuras óseas”, sostuvo.

La abogada indicó, además, que continúa para la familia la lucha de procesos administrativos que permitirán las reparaciones que no han obtenido en todos estos años.

