Ricky Martin dice que le gustaría que sus hijos fueran homosexuales

El cantante puertorriqueño Ricky Martin aseguró en una entrevista que desea que sus hijos, los gemelos Valentino y Matteo, sean homosexuales.



Los pequeños gemelos de 9 años, nacieron luego de que el artista pagara por el alquiler de un vientre en 2008.

“Mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fuesen homosexuales”, declaró el boricua en declaraciones al segmento Popcorn with Peter Travers del programa Good Morning America, en la cadena estadounidense ABC.

El artista justificó su opinión frente a las condiciones que vive la comunidad LGTBI en la actualidad, entre ellas “la forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo".

“Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte", añadió.

La declaración de Ricky Martin fue objeto de comentarios en redes sociales, algunos que le reprocharon su posición.

“Sus hijos son los únicos que deciden por su cuerpo y sexualidad. Es un comentario tonto de Ricky Martin”, opinó Renee Contreras.



“A sus hijos seguro que les gustaría tener un padre decente”, respondió con molestia el usuario identificado como Robert Finch.

Otros comentarios valoraron su honestidad y matizaron la declaración.

“Ricky Martin sale a decir que quisiera que sus hijos fueran gays y todos indignados. ¿Pero la mayoría de papás no desea que sus hijos sean heterosexuales? ¿No es lo mismo?”, expresó la usuaria de la cuenta @chivi_rc.

“A mí me gustaría que mi hija fuera cineasta! Pero eso no significa que la voy a obligar a que lo sea o que no la apoye en las decisiones que tome”, escribió por su parte Brenda Franco en Twitter.