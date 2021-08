Rodaje de la película de Will Smith en Cartagena: revive polémica por pago a vendedores informales

Tres años después de que Cartagena fuera escenario de la megaproducción de Will Smith ‘Gemini Man’, se revive la polémica por el pago a vendedores informales durante el rodaje de la cinta en el Centro Histórico de la ciudad.

Según denunció en su momento la presidenta de la Veeduría de Espacio Público, María Rocha, por lo menos 26 los vendedores ubicados en la plaza Santa Teresa y plazoleta del Museo Naval recibieron menos del valor pactado para dejar sus puestos de trabajo en medio de los rodajes.

Explicó Rocha que a los vendedores se les informó que se les compensaría con 200.000 ó 400.000, de acuerdo a la actividad que realizaban. Sin embargo, solo recibieron entre 50.000 y 100.000.

“Ellos nos informaron que solo recibieron entre 50 y 100.000 pesos por los días de la película, los vendedores quedaron inconformes, yo abrí la investigación le pregunté a Espacio Público, a la Alcaldía, de qué manera era la repartición del dinero, y ellos los que nos respondieron es que desconocían el tema”, dijo Rocha.

La presidente de la Veeduría de Espacio Público señaló además que en su momento informó a los entes de control sobre esta situación, y que esta semana recibió una citación de Fiscalía para dar a conocer los hechos.

“Hay una investigación de CTI de la Fiscalía sobre este tema para saber qué suerte tomaron estos dineros y el día de ayer (martes) me llamaron a indagatoria para exponer el caso”, detalló.

Aunque en repetidas ocasiones se ha dicho que Will Smith donó dinero para el pago de estos vendedores, la misma veedora señaló que esto no ha sido confirmado, y en su momento la misma empresa productora lo desvirtuó.

En 2018, la empresa Dynamo Producciones, que estuvo a cargo del rodaje de la cinta en la ciudad de Cartagena, respondió un derecho de petición interpuesto por la misma Rocha, señalando que sí habían entregado las compensaciones a los vendedores ambulantes y que se hizo con dinero de la producción y no a través de ninguna donación.

“Dynamo producciones S.A con recursos propios de la producción (no recursos del señor Will Smit) compensó a los vendedores informales del Centro Histórico por cuenta de las eventuales afectaciones a sus ingresos, por los días de filmación de la película Gemini Man”, detalla la respuesta al derecho de petición que fue publicada por el diario El Universal.

Precisan, además: “Se compensó a los vendedores en valores que oscilaron entre los $100.000 a $150.000 por día. Los valores mencionados fueron acordados directa y personalmente con el respectivo vendedor”.

’No hubo ninguna notificación de Will Smith o de la productora sobre alguna donación’: Exgerente de Espacio Público

En diálogo con BLU Radio, el gerente de Espacio Público en 2018, Iván Castro que el contrato firmado entre la empresa productora y el Distrito era de aprovechamiento económico de espacio público, y que no esto no incluía compensación a vendedores.

Dijo además que a través de la oficina de Espacio Público tampoco se recibió o tramitó ninguna donación por parte del actor Will Smith para vendedores.

“Nunca ha existido una relación entre Will Smith y el Distrito, y si Will Smith hubiera hecho una donación como están diciendo los vendedores informales también debería existir un trámite administrativo de esa donación (…) No hubo ninguna notificación ni de Will Smith ni de la productora para establecer que existía esa donación.”, explicó, al tiempo que señaló que el único dinero que le correspondía a la productora cancelar al distrito es lo que se pacta dentro del contrato de aprovechamiento económico de espacio público, y que “este dinero se destina al fondo de que financia los programas y proyecto de espacio público.

Señaló el exfuncionario que desconocían el acuerdo económico al que llegó la productora con los vendedores que ocupaban ese espacio público.