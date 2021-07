Se desconoce dónde está cuerpo de enfermera Marilyn Pérez un año después de su muerte por COVID

Desaparecido aún se encuentra el cuerpo de la enfermera Marilyn Pérez, quien falleció en julio de 2020 cuando contrajo el coronavirus mientras prestaba sus servicios en el hospital Materno Infantil de Soledad.

Para entonces, el Atlántico afrontaba su primer pico de la pandemia y decenas de personas fallecían cada día como nunca antes se había visto en Barranquilla. Fue así como en medio del caos se produjo un cambiazo de cadáveres entre la Clínica El Prado, donde estaba internada Marilyn, y la funeraria Jardines de la Eternidad, que estaba a cargo de su sepultura.

Por error, el cuerpo de la enfermera habría sido enterrado por otra familia; sin embargo, hoy su hija Katherine Hernández dice que no ha podido hallarlo, ni siquiera con una orden de exhumación que aprobó la Corte Suprema tras una batalla jurídica.

"Según lo que nos había dicho la clínica, el cuerpo de mi mamá había sido entregado e inhumado en una bóveda, la cual fue exhumada en marzo de 2021, pero no era el cuerpo de ella", contó Katherin.

En la bóveda del cementerio Jardines de la Eternidad, donde la clínica y la funeraria dijeron que estaba sepultada Marilyn, fue encontrado un cadáver de sexo masculino, rotulado con el nombre de José Muñoz.

En esta otra familia también reina la incertidumbre, porque después de los exámenes forenses aún no tienen certeza de si es él, como expresó Angie Muñoz, hija del fallecido.

"Se lo llevaron para Medicina Legal y llamaron a mi mamá y a mi hermano para hacer pruebas de ADN, pero han pasado más de tres meses y todavía no sabemos nada, no sabemos si es o no es, porque hasta con el nombre se han podido equivocar. Aquí uno no sabe", manifestó Angie.

Y mientras la investigación no acaba, el dolor se alarga. "Ha sido muy difícil todo este año, porque nos ha tocado enfrentar duras batallas tanto jurídicas como sentimentales, sentimos que se nos ha postergado el dolor, el duelo", expresó Katherin.

Sobre la Fiscalía y Medicina Legal están puestas las últimas fuerzas de estas familias que esperan prontos resultados de la investigación.