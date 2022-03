Sin instrumentos quedó músico al que le robaron sus acordeones en pleno carnaval

Sin instrumentos quedó el acordeonero Edgardo Bolaño la noche del lunes de carnaval cuando, previo al primer toque que tendría en las fiestas de Barranquilla, ladrones le rompieron uno de los vidrios del carro y extrajeron los cuatro acordeones con los que realizaba sus presentaciones.

El músico es fórmula del cantante vallenato Jorge Mario Acuña, con quien tenía previsto presentarse en el cumpleaños carnavalero que celebró en el norte de Barranquilla el ‘influencer’ conocido como ‘El Sebastucho’, sin embargo, la presentación se canceló cuando descubrió que le habían saqueado el carro que dejó parqueado en la calle 70 con 43.

"Como a las 10:30 de la noche nos dicen que ya íbamos a tocar, entonces yo me dirijo al carro a buscar los acordeones, pero cuando abro el baúl me doy cuenta que ya no estaban. Le doy la vuelta al carro y veo que partieron un vidrio, bajaron la silla de la parte de atrás del carro y jalaron los dos estuches. Eso fue en menos de una hora", contó Bolaño.

El acordeonero, de 25 años, estima que el robo de los instrumentos equivale a unos 20 millones de pesos y la pérdida puede ser mayor, teniendo en cuenta que él obtiene su sustento de los toques que realiza cada semana y ahora no se podrá presentar.

Bolaño es un ingeniero de minas, oriundo de Riohacha, pero está dedicado de lleno al acordeón desde 2017. Ahora se radicó en Barranquilla, donde también ha hecho fórmula con Juanda Caribe y Jonathan Jaraba.

