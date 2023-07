Tragedia en el río Magdalena: dos menores están desaparecidos y un tercero fue hallado sin vida

Lo que se tenía planeado como un paseo en el río Magdalena para disfrutar la tarde de este domingo terminó en una verdadera tragedia, luego de que una menor de tan solo 13 años muriera por inmersión y cuatro personas más resultaran desaparecidas, entre ellas, tres menores de edad.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la menor se produjo hacia la 1:00 de la tarde en cercanías al barrio Las Flores, sobre la calle 106 con carrera 90, en el noroeste de Barranquilla; luego de que moradores del sector alertaran a las autoridades sobre dicho hallazgo.

Según la versión oficial entregada por las autoridades, la menor, que aún no ha sido identificada, se encontraba en compañía de las otras cuatro personas (dos niñas, un niño y un adulto de 30 años) mientras tomaban un baño en el sector conocido como 'Isla 1972', cercano a la Isla Salamanca; sin embargo, la fuerza de la corriente los habría arrastrado.

En este sentido, la Armada de Colombia emprendió la búsqueda por el sector en mención junto a Guardacostas de Barranquilla, reportándose el rescate de una de las dos niñas desaparecidas, mientras se continúan los operativos para tratar de encontrar a los otros tres desaparecidos (una niña, un niño y el adulto).

Publicidad

La teniente de navío Katheryn Bolaños, comandante de Guardacostas de Barranquilla, precisó que "las personas son oriundas de Barranquilla, pero debemos decir que esta no es una zona que esté autorizada para bañistas, pues no se trata de un área turística; se trata de un parque natural donde no debe haber acceso de personas, por lo que no está habilitada para tal disfrute".

Por el momento, la Armada de Colombia no ha hecho un pronunciamiento oficial de la situación, toda vez que se encuentran adelantando los operativos de búsqueda con una Unidad de Reacción Rápida de la Armada de Colombia.

Le puede interesar: