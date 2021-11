Tras dos meses del accidente en Gaira, Santa Marta, familiares siguen esperando justicia

Se cumplen dos meses del fatal siniestro en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Gaira, sur de Santa Marta, donde seis jóvenes perdieron la vida, tras ser arrollados por el empresario Enrique Vives Caballero que, según la Fiscalía, conducía en estado de embriaguez.

En medio de un dolor indescriptible por la pérdida de sus seres queridos, los familiares de María Camila Martínez Mendoza, de 24 años; los primos Laura Valentina De Lima Ordóñez, de 18, y Juan Diego Álzate Ordóñez, de 17; Rafaela Petit, de 30; y los hermanos Camila Romero Troncoso y Elenoir Romero Troncoso, de 18 y 17 años, respectivamente, exigen justicia.

“Lo único que queremos es justicia, no queremos más nada. Ese señor pidió perdón ya cuando se vio cogido y, además, dijo que él no se llevó a los pelaos, sino que ellos se le tiraron, eso no es verdad. Muchas personas vieron cómo ocurrió el accidente, sino que no quieren hablar porque les da miedo”, aseguró Jorge Álzate, padre de Juan Diego.

El próximo 19 de noviembre está programada la audiencia donde se resolverá la apelación interpuesta por el abogado de la defensa y se definirá si el empresario Enrique Vives Caballero continúa en la cárcel o es dejado en libertad. Alex de Lima, padre de Laura Valentina, asegura que luchará porque se haga justicia.

“Voy a demostrarle al país que la ley no es solo para nosotros los pobres, sino que también se puede hacer justicia a los ricos, que ellos también pueden pagar cárcel. No voy a descansar hasta que ese tipo pague ante la justicia por lo que hizo”, señaló De Lima.

Por su parte, los abogados de las víctimas piden que el proceso continúe en derecho. Rodrigo Martínez, apoderado de una de las familias, afirmó: “Esperamos que no se siga politizando el proceso a través de recompensas que contaminan el caso, porque además no se pagan y pone en riesgo a un ciudadano que hoy está huyendo por atender a este llamado”.

Se espera que la próxima semana se programe la audiencia para que la Fiscalía presente el escrito de acusación.