Turista denuncia que fue agredido junto a su hijo de 15 años por empleado de hotel en Cartagena

En video quedó registrada la agresión de la que asegura fue víctima Gerfried Pinto Maturana y su familia en el lobby del hotel Regatta en el barrio Bocagrande, en la zona turística de Cartagena .

Según el turista, el pasado domingo 17 de julio, un empleado del conocido hotel, en medio de una discusión por el pago de un valor extra en el servicio de las habitaciones, lo agredió físicamente a él y a su hijo de 15 años.

“El check out debía hacerse antes del mediodía, pero no se hizo porque me encontraba en un paseo en las islas de Rosario. Al llegar al hotel como a las 4:00 de la tarde me indicaron que debía pagar 180.000 pesos”, precisó el denunciante.

“En ese momento yo me negué porque no contaba con el dinero en ese instante, no tenía tarjetas ni efectivo. Todo lo había gastado en la salida. Les indico que luego de organizarme podría cancelar sin problema, pero el señor o la recepcionista entendieron que no iba a pagar y no me permitieron subir”, relató Pinto a BLU Radio.

El turista aseguró que esto, al parecer, desató la ira del empleado del hotel.

“Me dijo de forma agresiva que yo no podía hacer lo que a mí se me diera la gana, y que no puedo subir sin cancelar. Al indicarme esto yo subo el tono y le digo que él no tiene porqué meterse en la conversación que deje de decir tantas bobadas y payasadas, y al parecer se ofende, e inmediatamente arremete en mi contra con una cachetada y me grita que lo respete. Me lanza al suelo y empieza a patearme con gran ira”, contó.

Sin embargo, aseguró Pinto Maturana, la agresión no paró allí. El hombre también golpeó a su hijo menor de edad, quien intentaba defenderlo.

“Mi hijo de 15 años interviene para detenerlo y este sujeto lo coge como si fuera un rin de boxeo y lo golpea en varias ocasiones en su rostro y lo lanza al piso”, precisó el turista.

En el video, que fue grabado por familiares de turista, se observa como otros empleados del hotel intentar detener al hombre, al tiempo que tratan sacarlo del lobby.

“Fueron agresiones mutuas”: Hotel Regatta

En diálogo con BLU Radio, desde la coordinación operativa del hotel indicaron que el empleado envuelto en esta agresión es un botones que se encontraba en el lobby, y que se trataron de agresiones mutuas.

Señalan que el huésped agredió verbalmente al botones y a la recepcionista, y que esto produjo la “reacción” que calificaron como “lamentable” porque afectan su labor. De acuerdo a las directivas, el empleado habría renunciado horas después del hecho.

El turista confirmó que iniciará acciones legales en contra de hotel y el empleado, y que, tras la valoración médica, su hijo recibió dos días de incapacidad por lesiones en la boca, la espalda y el pómulo.

