Twitter y el marido infiel: Columna de Óscar Montes

¿Quién fue el genio al que se le ocurrió que Twitter era mejor con 280 caracteres que con 140, como ha venido funcionado desde que se creó? Pues bien, a ese genio hay que decirle que se equivocó en forma grave: si una persona no es capaz de escribir algo ingenioso o inteligente en 140 caracteres, mucho menos lo podrá hacer en 280. Es tan simple como eso.

Es como esa historia del marido que ha sido pillado en flagrancia por su esposa y comienza a dar explicaciones, sin darse cuenta de que entre más explica más se enreda: "Espérate y te explico...", dice, optimista, pensando que tiene controlada la situación.

Y cuando la señora le dispara la primera pregunta a quien tiene sentado en el banquillo de los acusados, nuestro pobre amigo no tiene más recurso que valerse de la peor frase con que un marido infiel se puede defender: "Mi amor, no es lo que estás pensando...".

Primero, porque sí es lo que ella está pensando y segundo, porque no existe la menor posibilidad de que nuestro Casanova salga bien librado del implacable interrogatorio.

Con Twitter pasa exactamente igual: la contundencia de una frase de 140 caracteres no tiene nada que ver con la pastoral de 280, que al final termina con un bostezo por parte de quién lee el mensaje. El encanto de Twitter está en escribir corto, claro y preciso. Para ello hay que poner a trabajar a las neuronas, que es de lo que se trata. A ellas no hay que engordarlas, sino ejercitarlas.

Así que señores de Twitter vuelvan pronto a los 140 caracteres, antes de que terminemos todos bostezando y dormidos, mientras leemos pastorales interminables y aburridas, como esos regaños de las señoras a los maridos infieles.

No asuman el papel de quién regaña, sino del regañado. ¿A cuál de los dos esposos infieles creen ustedes que le va mejor? ¿A aquel que sabe que es mucho mejor salir del paso y responder con tono fuerte y pausado: "Estoy muy cansado y no quiero hablar del asunto...? ¿O al otro que se pone la soga al cuello, cuando le dice a su señora: "Amor, no es lo que estás pensando, espérate y te explico...?".

