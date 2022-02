Un 51% de los barranquilleros no estaría comiendo tres veces al día, revela encuesta 'Cómo Vamos'

Al menos el 51% de los habitantes de Barranquilla no estaría ingiriendo las tres comidas del día, según datos revelados por la encuesta 'Cómo Vamos', que indican que este índice ha descendido dos puntos porcentuales en los últimos seis meses.

Para Margarita Pérez, la carne se volvió un lujo en el plato que solo hace presencia una vez a la semana. Los $300.000 pesos que destina para la alimentación quincenal de su esposo, su hija, sus dos nietas y ella, redujo el tamaño de las porciones en la mesa y también la frecuencia de la alimentación. En su caso, la acelerada inflación y la poca estabilidad laboral volvió la alimentación un vaso que a veces está medio lleno y otras medio vacío.

“El arroz, el aceite, todo está caro y ya nada alcanza. Ya los pobres no podemos comer porque no nos alcanza el sueldo. Si comemos las tres veces pero no las cantidades que hacíamos. Toca ir variando y en lugar de carne, un par de verduras y así”, comenta.

Su situación es similar a la de un amplio número de barranquilleros que, según la encuesta Cómo Vamos, corresponde a la de un 51% de la población, quienes por falta de recursos económicos, no acceden a los alimentos tres veces al día o han tenido que consumir menos porciones en el último año. Un índice que en los últimos seis meses solo ha logrado retroceder dos puntos porcentuales, a partir de las mismas encuestas realizadas por este grupo, según explica Katherine Diartt, directora de Cómo Vamos.

“El 51% manifiesta no haber tenido acceso a las tres comidas por falta de recursos, especialmente ahora que se está dando el debate de seguridad alimentaria. Cuesta mucho, no solo para ciudades como Barranquilla sino también para otras ciudades del mundo”, manifestó.

Para la también economista este debate es clave en medio de los cuestionamientos que se han realizado a la metodología de medición del DANE y a la advertencia entregada en los últimos días por la FAO.

