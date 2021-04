Video: abogado barranquillero narró su viacrucis por una UCI antes de morir

Noticias Caracol reveló la historia del abogado Henry Jiménez, quien murió de COVID-19 tras enfrentar un calvario en su natal Barranquilla para encontrar una UCI. Como no la encontró se fue a su casa y allí murió.

“Les cuento amigos que esta vaina de la salud es una pena de muerte. Estoy en la Bonnadona me están echando. Llegué a la Reina Catalina me echaron, llegué a la de la Costa me echaron, ahora aquí de vaina me pusieron oxígeno y también me están echando, entonces ¿a dónde se va uno?”, decía Jiménez en el video.

La historia de Jiménez refleja la lucha de cientos de miles de familias hoy en Colombia por una unidad de cuidados intensivos, copadas por el número de contagios por COVID.