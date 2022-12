Las redes no daban abasto para contener a los más de dos mil jurules que se enredaron en la malla con la que unos diez pescadores estaban haciendo faena en la mañana del domingo en las playas del Atlántico. Tampoco eran suficientes las manos para cargar tanto animal, pero finalmente la unión hizo la fuerza.

Pescadores como Juan Blanco se sorprendieron al ver la cantidad de peces que lograron arrastrar. "La gente comenzó a saltar de alegría", dijo el hombre, quien trabaja también para la Alcaldía de Puerto Colombia y apoya un programa que busca resocializar a jóvenes con problemas de drogadicción.

Precisamente, estos jóvenes lo acompañaban en la faena que dio con la pesca abundante, quienes lo acompañaron a vender los animales en la plaza pública de Puerto Colombia, mientras celebraban el logro, pues no es común hallar tantos peces a la vez en la zona, ya que el deterioro del ecosistema ha afectado la fauna acuática de la zona.

#Video: Abundante pesca en Atlántico asombra a habitantes de la región https://t.co/a7Doz1coVN pic.twitter.com/aDZh2Rl7iK — BLU Caribe (@BLUCaribe) September 26, 2016