Video: barranquilleros acudieron masivamente a vacunarse tras amenaza de un cuarto pico

Este es el brote de los no vacunados y en esto ha insistido la Secretaría de Salud de Barranquilla al indicar que el 80% de los contagiados actualmente no ha recibido sus dosis contra el COVID-19. Otro dato no menor es que el 95% de los fallecidos por coronavirus recientemente tampoco había sido vacunado.

Por esta razón, en los puntos habilitados para vacunación COVID en Barranquilla día a día asisten decenas de personas a aplicarse sus respectivas dosis. La prioridad en las filas la tienen los niños de 3 a 11 años que apenas están teniendo la oportunidad de recibir sus dosis; sin embargo, otros se quejan de tener que esperar varias horas en cola para poder aplicarse su vacuna.

Si bien el 80% de los barranquilleros tiene por lo menos una dosis contra el COVID, muchos reconocen que no han perdido el temor al virus y son conscientes de que no hay que bajar la guardia y es indispensable vacunarse.

Las autoridades en salud advierten que este incremento de contagios se debe precisamente a la falta de medidas de autocuidado, pues en medio de la reactivación económica muchos se confían y quieren abandonar el tapabocas y, como si fuera poco, pierden el control y el distanciamiento en las reuniones sociales.

#Video Largas filas se registran en puntos de vacunación en Barranquilla, como el instalado en el Elías Chegwin, donde personas de todas las edades buscan sus dosis para protegerse del cuarto brote y tener su esquema completo en el carné. #VocesySonidos pic.twitter.com/80xRvtXg2m — BLU Caribe (@BLUCaribe) November 9, 2021