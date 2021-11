¡No se descuide! Comenzaron a subir los contagios de COVID-19 en Santander

Aunque Santander estaba registrando un bajo número de contagios diarios de COVID en gran parte del mes de octubre, en noviembre las cifras empezaron a incrementar.

El departamento pasó de un promedio de 30 casos nuevos de COVID-19 diarios a principios de octubre a más de 90 en el último reporte entregado por el Ministerio de Salud con fecha de 9 de noviembre.

La situación que más preocupa a las autoridades es en Barrancabermeja donde hay un reporte de 426 casos activos, lo que representa el 42% del total de Santander que es de 1.012.

DistritoInforma



El martes 9 de noviembre por tercer día consecutivo no se reportaron personas fallecidas por Covid-19 en Barrancabermeja, notificamos 41 casos positivos en 19 mujeres y 22 hombres, para completar un total de 426 casos activos en el distrito pic.twitter.com/Ygsm5AWd0k — Alcaldía distrital de Barrancabermeja (@alcaldiabarranc) November 10, 2021

La segunda ciudad con más casos activos es Bucaramanga con 296 y le siguen Floridablanca con 78, Girón con 46, Piedecuesta con 42, San Gil con 39 y Socorro con 18.

El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, dijo que el municipio está en alerta por la cercanía con Barrancabermeja y Cúcuta, ciudades en las que hay un alto registro de contagios de COVID-19 y con las que se mantiene un tránsito permanente de personas.

“No hay que bajar la guardia, por esta razón reforzaremos la estrategia de búsqueda de casos activos y seguir insistiendo a las personas que aún no se han vacunado acudan a los puestos a hacerlo porque de ello depende que el virus, si se contrae, no genere un impacto fuerte en la persona”, señaló el funcionario.