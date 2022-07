Video: conductor de Transcaribe dejó tirado el vehículo con pasajeros a bordo en plena vía pública

De no creer. Así es la historia que protagonizó este jueves un conductor del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena Transcaribe, quien literalmente abandonó el timón, se bajó del bus y dejó tirado, en plena vía pública, el vehículo en el que transportaba a decenas de pasajeros.

El singular episodio, que quedó registrado en video, se presentó en medio de una discusión luego de que el conductor le solicitara a un usuario, que se encontraba vendiendo pasajes de manera irregular a la entrada del vehículo, que permitiera el ingreso de los pasajeros.

Sin embargo, este llamado de atención, al parecer, no le gustó a otros usuarios, que según informó Transcribe, habrían agredido verbal y hasta físicamente al conductor, quien finalmente decidió marcharse y dejar abandonado el vehículo.

Conductor de Transcaribe abandonó el vehículo

“Sabes que no me interesa, es más ya no me interesa, porque me voy de esta mierda”, sentenció el conductor antes de bajar del bus y alejarse del articulado.

Ante el trancón y la queja de los usuarios, otro conductor tuvo que llegar hasta el lugar para continuar el servicio, mientras que Transcaribe lamentó la situación y también hizo un llamado al respeto a los usuarios del sistema.

“Transcaribe lamenta la situación y hace un llamado a la ciudadanía a la tolerancia y al respeto. Internamente, con el operador y el concesionario al que está adscrito, se adelantan las acciones a las que haya lugar por esta situación”, indicaron.

