Video: en pleno aguacero rescataron a motorizado de un arroyo en Barranquilla

Este martes, durante más de dos horas en Barranquilla y municipios del área metropolitana cayó un torrencial aguacero que dejó al menos dos motos rescatadas de los arroyos y decenas de casas inundadas.

En el norte de Barranquilla los héroes fueron jóvenes que se estaban bañando con el aguacero y terminaron rescatando a dos motorizados. Los rescates quedaron grabados en videos aficionados.

“El conductor de la moto no la soltó en ningún momento y el arroyo se lo iba llevando con el vehículo. Gracias a Dios pidieron ser rescatados”, decía uno de los testigos del rescate registrado en la calle 70 con carrera 62, barrio Bellavista, norte de la ciudad.

En pleno aguacero esta tarde en Barranquilla, ciudadanos recataron a motorizado que por poco es arrastrado por un arroyo junto con su vehículo en el barrio Bellavista, norte de la ciudad. Entre tanto, en el municipio de Galapa más de 8 barrios resultaron inundados.#VocesySonido pic.twitter.com/SmxnJPxQXq — BLU Caribe (@BLUCaribe) May 10, 2022

La otra moto rescatada de la fuerte corriente de un arroyo se presentó en el sector de la carrera 42F con la calle 75.

Entre tanto, en el municipio de Galapa la fuerte lluvia inundó al menos ocho barrios y derribó dos viviendas. Oneida Díaz Navarro, una de las que perdió la vivienda afirma que se salvó de milagro.

“Llovió demasiado duro y la casa se me cayó. La pared casi me mata porque quedé encerrada en el cuarto. Yo gritaba, pero los vecinos no podían salvarme porque no podían entrar a la casa. Finalmente pude salir, pero lo perdía todo, no me quedó ni la ropa y ahora no sé a dónde voy a quedar con mis hijos”, narró Oneida Díaz.

Personal de Defensa Civil y Bomberos se encuentran atendiendo la emergencia y realizando el censo de los damnificados.

