Video: menores de edad fueron captados consumiendo licor en Cartagena

En cámaras de seguridad de la Policía quedó registrado el momento en el que un grupo de por lo menos cinco niños, entre 9 y 12 años, consumen licor en una tienda del barrio Lo Amador, al nororiente de Cartagena .

Tras ser alertados del lamentable hecho, patrullas del cuadrante y uniformados del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía llegaron hasta el lugar en donde fueron identificados tres de los menores y sus padres, quienes posteriormente fueron trasladado hasta la Comisaría de la Familia para iniciar su proceso de restablecimiento de derechos.

“Por supuesto el comisario de familia hizo la amonestación a los padres de estos menores, es decir una advertencia para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar, porque efectivamente ellos no fueron quienes suministraron el licor a los menores (…) Se ha podido establecer que los padres les dieron dinero a los niños para comprar dulces u otro tipo de elementos, pero los niños piden que les vendan licor y el dueño de establecimiento no tuvo reparo en hacerlo”, señaló el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena.

La tienda donde los niños compraron el licor fue sancionada con suspensión temporal de la actividad comercial y el propietario de la misma podría enfrentar un proceso penal por suministrar alcohol a menores de edad.

Este el el vídeo que captaron las cámaras de la Policía

“No puede ser que por un beneficio económico se ponga en riesgo a nuestros niños y niñas, ya se hizo la suspensión temporal de la actividad y lo que se va a procurar a través de la inspección de Policía es que se haga el cierre definitivo de este establecimiento comercial”, detalló el oficial.

El pasado 31 de diciembre 2020 un grupo niños del barrio Olaya Herrera también fue captado en un video mientras consumían cervezas y bailaban champeta. La escena generó una ola de rechazos e indignación a nivel nacional. En junio de 2021, en otro caso similar, una niña de tres años apareció en un video bailando con una lata de cerveza en la mano, los padres señalaron en su momento que todo se trató de un juego.