Video: Niño en Barranquilla se tragó moneda y aún no le practican endoscopia

Un menor de 3 años se tragó una moneda hace varios días y según sus familiares no le han practicado una endoscopia para determinar donde se encuentra alojado el cuerpo extraño.



Según información revelada por la familia del menor, el menor tiene la moneda atascada en sus vías respiratorias y su estado de salud ha empezado a deteriorarse, por esta razón, denuncian que han tenido dificultad para que le hagan los exámenes pertinentes para extraer el cuerpo extraño.



Por lo anterior, familiares esperan el traslado del niño al paso La Luz en ambulancia la cual no había sido pagada por la EPS del menor.



