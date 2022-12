Viuda de exdirector de Medicina Legal Norte irá a la cárcel El Buen Pastor

Dayana Jassir, viuda del exdirector de Medicina Legal Norte Eduardo Pinto, recibió medida de aseguramiento intramural por parte del juez Bacrim Ricardo Mendez, la cual deberá cumplir en el centro de rehabilitación femenino El Buen Pastor, mientras avanza la investigación que la involucra como coautora intelectual del crimen de su esposo.

Publicidad

Durante la audiencia no estuvo presente Jassir, pues esta envió a su abogado Deivy Barraza como representante, quien a su vez no apeló la decisión del togado.

"La defensa la respeta. Vamos a trabajar para no causar más estragos sobre si debe estar o no estar. Se le causa es un daño a un niño que necesita es acompañamiento de una madre que se pregona de ser inocente. No se tiene una sola prueba en su contra", señaló Barranza.

Publicidad

Indicó que no se ha determinado en custodia de quién quedará el hijo de Jassir, mientras esta se encuentre en El Buen Pastor.