Se levantan los bloqueos en vía Bogotá-Villavicencio y se habilita paso de vehículos de carga

Después de que el Ministerio de Transporte lograra levantar todo el material que estaba obstaculizando la vía Bogotá-Villavicencio durante la madrugada de este martes, 22 de agosto, pero que los ciudadanos del municipio de Guayabetal no permitieran el paso de los vehículos de carga porque exigían una solución inmediata ante las pérdidas que han tenido por el cierre de la vía, las autoridades confirmaron que después de toda una jornada de diálogo en la tarde de este miércoles, 23 de agosto, se logró levantar los bloqueos y dar paso a los vehículos de carga que estaban represado desde Bogotá para que lleguen a Villavicencio.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció la reapertura de la vía Bogotá - Villavicencio, luego del diálogo con la comunidad del sector de Guayabetal, que tenía bloqueado el kilómetro 59.

Terminamos reunión con la comunidad de Guayabetal, @GobMeta @JuanGZuluaga @ANI_Colombia y @ACRegiones. Dentro de los acuerdos que hicimos está el restablecimiento del paso de la vía al Llano. El martes tomaremos la decisión de medidas de mitigación inmediata en la montaña. pic.twitter.com/CaWuM5XvJ4 — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) August 23, 2023

Los bloqueos continúan en el k85+200 Pipiral por parte de los transportadores

Coviandina, concesión de la vía Bogotá – Villavicencio anunció que ya había tránsito vehicular coordinado por la Policía de Tránsito y estaban habilitados los puntos del k35+000, k44+000, peaje Pipiral y k82+500.

Entre tanto, el ministro de Transporte, William Camargo, dio a conocer que el transporte de carga no pagará peajes durante este miércoles y jueves.

En esa misma línea el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró: “Se van a tener durante dos días. Este mediodía que va a estar abierta la vía no se van a cobrar peajes y el día de mañana tampoco se van a cobrar peajes en todo el corredor. Esto aplica solamente para vehículos de carga. La prioridad de estos dos días iniciales es poder sacar toda la carga represada, principalmente del sector agropecuario del Meta y de Casanare y en esos dos días nos ha dicho la ANI que no van a cobrar peajes en todo el corredor”.

La comunidad de Guayabetal buscaba que el Gobierno tratara su preocupación por el talud, ya que para ellos no era coherente darles paso a los vehículos de carga sin solucionar ese tema. “Se ha acordado que el día martes se va a hacer una reunión en Bogotá con expertos de la ANI, con expertos de la Gobernación de Cundinamarca y con expertos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para hacer dos fases, una de mitigación inmediata en el talud y otra que son estudios y diseños para poder atender la obra en profundidad. Los demás temas son importantes, pero la mayor preocupación de la comunidad es que ese talud no los deja dormir en paz, que no solamente ahorramos la vía que la necesitamos para sacar todo el tráfico represado en el Meta, sino que también pensemos en la tranquilidad de la gente de Guayabetal”, dijo al termino del diálogo con las comunidades el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

La posibilidad de habilitar la vía para el paso de cualquier tipo de vehículos aún es lejana, al menos tres o cuatro semanas más necesitarán las autoridades para que se lleguen a las condiciones de viabilidad y seguridad de la vía. Mientras tanto, los vehículos de pasajeros tienen que seguir utilizando la vía alterna por el Cisga. “Hoy la prioridad es que en condiciones de normalidad, en condiciones diurnas y que no llueva, el corredor va a estar habilitado solamente para vehículos de carga”, comentó Zuluaga, mientras aseguró que la ANI determinará de la mano con el concesionario cuando la vía es segura para el paso de los demás vehículos, esto con el fin de “no seguir afectando la economía de los tres departamentos.

Mientras tanto y atente la crisis que tienen los campesinos y cultivadores de productos que salen de los llanos orientales, el gobernador aseguró: “Le hemos expresado al Gobierno nacional que considere la alternativa de generar unos alivios. En solo el departamento del Meta las pérdidas diarias del cierre de la vía suman más de 50.000 millones de pesos, principalmente provenientes del sector agropecuario. La consejera presidencial dijo que lo iban a evaluar, que se lleva la inquietud, que son conscientes de los daños pero que lo van a evaluar", dijo.

En relación con la evacuación de las 20 viviendas que pide Coviandina para la operación de la vía, el gobernador aseguró que es un tema que aún se está tratando porque “a gente dice nosotros aquí tenemos arraigo, aquí llevamos más de 100 años, pero hay que pesar, hay que sopesar eso con los temas de riesgo, pero eso lo que le hemos dicho al concesionario es que no lo haga de manera atropellada, que con la comunidad es posible hablar, pero cuando se le habla con respeto, porque la comunidad se ha quejado de que funcionarios de la concesión son altaneros y son groseros, y la comunidad ha dicho estamos viviendo un drama, trátenos con respeto, que si tendríamos que llegar a algún tema de evacuación, que sea concertado, no a las patadas. A la gente le gusta que la traten bien y eso es un pedido que les hemos hecho nosotros al concesionario y a la ANI. Buenos modales, que a la gente principalmente del campo y en general a todas hay que tratarlos bien”, comentó.

