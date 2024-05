Audio demostraría mal elaboración de presupuesto y el "juego de tetris" en administración Quintero 

Nuevo escándalo en la administración de Daniel Quintero. Se filtró un audio en el que se evidencia que el presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social en agosto de 2021 quedó mal elaborado, por lo que propusieron quitarle recursos a algunos programas y otras secretarías.

La abogada Gloria Jaramillo dio a conocer un audio grabado el 6 de agosto de 2021. Allí se escucha a una de las personas cercanas al exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez. Se trata de Isabel Cristina Cadavid, quien, en una reunión con otros funcionarios de esa dependencia, les explica que el presupuesto había quedado mal elaborado y no habían recursos para terminar ese mes.

Cadavid, que después se convertiría en secretaria de Inclusión Social, fue enfática en varias oportunidades en decir que tenían que ser cuidadosos, incluso, habló de hacer un “tetris financiero”.

“O sea, hay que empezar a jugar y hay que hacerlo en equipo, porque entonces, cuando yo me muevo, si me muevo mal afectó al de allá y no me estoy dando cuenta, entonces el ejercicio que tenemos que hacer entre todos”, se escucha en el audio.

Precisamente lo que propuso Cadavid era quitar recursos a otras Secretarías y programas de Inclusión Social, por ello le pidió a los equipos jurídicos ser creativos para la contratación e incrementar la contratación directa.

Un apartado del que se ha hablado mucho es cuando Cadavid habla del programa de Niñez, de la Alcaldía de Medellín, manifestando que, “debe sufrir”.

“Porque usted es la única que tiene, en teoría, su situación resuelta, pero el resto nos toca articular, nos incluye derechos humanos con una agravante y es que ya hoy nuestra realidad ni siquiera es pensar en la ley de garantías, porque es que si no tenemos como llegar a diciembre ni para qué pensamos en la ley de garantías”, se escucha en la conversación.

Además, en la reunión estuvo presente Santiago Preciado que, para aquel entonces, estaba reemplazando a Juan Pablo Ramírez y quien también habló en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, se refirió a tener cuidado con los medios de comunicación y para ello le pidió a los asistentes a la reunión estar más conectados para cuando hubiera una solicitud de entrevistas.

Preciado se refirió a parte del discurso que se iba a manejar desde ese momento y era no echarse la culpa de los problemas que iban a surgir en la dependencia.

🍿🍿ATENTOS. Este audio pertenece a una reunión del día Viernes 6 de diciembre de 2021, dos días antes de la reunión en donde Juan Pablo Ramírez exigió aportar a la Corporación en futuro se parece a nosotros, en él se escucha a la entonces jurídica de Juan Pablo, de nombre Isabel… pic.twitter.com/vnyMgf2rsX — TYCHE® (@Tyche78Tyche) May 19, 2024

“Ni mucho menos decir que hubo una mala situación de la administración, que partamos de que aquí no hay administración anterior. Nosotros somos la misma administración ni sobre ejecución ni hay déficit así, pero no le vamos a echar la culpa ni a otro director técnico, no, ni al operador ni Hacienda ni de ninguna ni ningún directivo”, se escucha.

Con este audio dice la abogada Jaramillo que, “queda claro que conocen los riesgos cuando manifiestan que tratarán de evitar hallazgos fiscales y disciplinarios y le harán el quite a los administrativos”.

Ante esta denuncia, también reaccionó el alcalde Federico Gutiérrez, quien manifestó que, “no solamente saquearon y se robaron a Medellín".

"El impacto negativo en los programas sociales es muy fuerte. Recibimos la ciudad con un retroceso de 10 años en el Indicador multidimensional de calidad de vida”.

Aseguró en su cuenta de X que lo evidenciado por la abogada es una prueba más de, “cómo gobernaron a Medellín con maldad".

"Lo único que les importó fue tener poder para saquear a Medellín. No dejen de escuchar este audio que solo produce indignación”, enfatizó.

Esto decían en la Alcaldía anterior:

“La niñez es la única que tiene que sufrir”.

Y definitivamente así fue.

No solamente saquearon y se robaron a Medellín.

El impacto negativo en los programas sociales es muy fuerte.

Recibimos la ciudad con un retroceso de 10 años en el… https://t.co/JkDislEYxR — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 19, 2024

En nuestra administración TODOS los recursos son sagrados en especial los de los programas de los niños de Medellín. Nosotros no jugamos al Tetris financiero así como se evidenció que lo hacían los bandidos de la anterior administración. @AlcaldiadeMed @FicoGutierrez — Nicolas Rios Correa (@freerios) May 19, 2024