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Reconocido influencer habría disparado un arma durante discusión con motociclista en Medellín

El streamer Mr. Stiven fue captado disparando un arma mientras conducía una motocicleta en la Avenida Las Palmas.

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