Reconocido influencer habría disparado un arma durante discusión con motociclista en Medellín

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en donde se ve cómo dos motociclistas se vieron envueltos en una confrontación en lo que parece ser la Avenida Las Palmas de Medellín. No obstante, el material ha cobrado más relevancia luego de que se determinara que uno de los inmiscuidos es el famoso streamer Mr. Stiven.

Las versiones preliminares indican que la persona que graba habría increpado al influencer haciendo referencia a algunos personajes públicos con los que Mr. Stiven habría tenido inconvenientes, cruce de palabras que acabó con lo que aseguran fue un disparo al piso.

Aunque en el video se ve cómo, supuestamente, el streamer tiene en su mano lo que sería un arma, las autoridades en la capital de Antioquia no han podido establecer si se trataba de un arma de fuego o un arma traumática por lo que el concejal de Medellín, Andrés Tobón, pidió que se hagan las investigaciones correspondientes.

"Estaría no solamente peleando y persiguiendo a alta velocidad, bajando palmas en motocicleta a otros motociclistas, sino que también estaría exhibiendo y disparando armas, no sabemos si de fuego o traumáticas, pero en los vídeos queda muy claro cómo lo hace para intimidar y generando incluso riesgo para la vida e integridad de otras personas", aseguró.



Desde Medellín también se le ha solicitado a las autoridades correspondientes que se determine por qué el influencer no llevaba la placa visible en su motocicleta tal y como quedó registrado en el video que se difundió a través de las redes sociales.

Se espera que prontamente Mr. Stiven salga a dar su versión de cómo ocurrieron los hechos, a la vez que se buscará determinar si el hombre tiene el permiso para portar el arma que desenfundó en plena vía pública de la capital de Antioquia.