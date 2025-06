Secretario de Movilidad de Medellín denunció amenazas de parte de seguidores de Mr. Stiven

El Secretario de Movilidad de Medellín denunció amenazas de parte de seguidores del influencer Mr. Stiven. Blu Radio consultó con esta cartera, quienes mencionaron que a esta hora se evalúa la situación para llevarla ante las autoridades competentes.

A raíz de las medidas sancionatorias que tomó la Secretaría de Movilidad de Medellín contra los creadores de contenido que cometen infracciones en la ciudad, donde uno de los nombres que más resuenan en los últimos días es el de Stiven Tangarife, conocido en el mundo de las redes sociales como Mr. Stiven, el secretario de Movilidad del Distrito, Mateo González informó que ha sido blanco de amenazas de parte de seguidores de este influenciador.

Recordemos, que esta cartera estaba en proceso de suspenderle la licencia de conducción al influencer por haberse grabado realizando piruetas a bordo de una moto en plena avenida de Las Palmas, situación que generó un grave accidente de tránsito, así lo explicó en su momento el secretario de movilidad, Mateo González.

"Realizando maniobras peligrosas coloca en riesgo su vida, la de su acompañante y la de los demás actores viales. Al validar y constatar sus redes sociales, identificamos que era común y recurrente que se grabara haciendo videos, incumpliendo las normas de tránsito y que incitar a otras personas a realizarlo.", expresó el funcionario.

Según denunció a través de su cuenta de X, por medio de mensajes privados, algunos seguidores del creador de contenido, le han enviado insultos y expresiones violentas que incluyen amenazas directas de muerte. Expresiones como: “Te vamos a llenar esa cabeza de plomo” y advertencias como “ya te llegará tu día”.

Ante estos hechos, el funcionario responsabilizó públicamente al influencer por cualquier cosa que pueda sucederle. Blu Radio consultó con esta cartera, quienes explicaron que a esta hora se evalúa la situación para llevarla ante las autoridades competentes.

El funcionario también hizo un llamado a respetar la institucionalidad, afirmando que “Medellín se respeta” y que nadie está por encima de la ley. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este hombre tiene más de 3 infracciones de tránsito en los últimos seis meses. Desde la dependencia indicaron que han identificado a al menos 6 creadores de contenido que han realizado maniobras peligrosas con el objetivo de hacerse virales en redes sociales.

Es de anotar, que el influencer se refirió en historias de Instagram sobre supuestos operativos irregulares que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría en su contra.

"Yo no más tenía un solo comparendo por no portar los instrumentos de kit de carretera, comparendo que obviamente ya pagué porque, pues, yo me pongo el día siempre con eso. Me estaban buscando desesperadamente para ponerme el segundo comparendo que en este caso no existe ningún comparendo porque no estaba infringiendo las normas de tránsito", expresó el influencer.

"Me inmovilizaron el carro sin ninguna justificación porque mi carro aún no necesita tecno-mecánica la tecno-mecánica se exige cuando el carro haya circulado durante más de cinco años y el carro mío es 2022, pero bueno gente, quedamos en evidencia de que estoy siendo perseguido por autoridades de tránsito sin ninguna justificación, sin ninguna razón evidentemente yo voy a demandar todo esto voy a demandar a todos los agentes de tránsito que hicieron partícipe de esta actividad desde sus funciones que las extralimitaron", añadió.