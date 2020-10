¡A bailar! El internacional show de Ensálsate regresa a los escenarios

View this post on Instagram

Volver a los escenarios después de seis meses, nos hace vibrar y nos llena de emoción. 💃🏻🕺🏽 Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo a través de nuestras redes sociales. Estamos a punto de regresar, es un momento muy especial y, que seas parte de nuestro público, para vernos brillar y sonreír de nuevo, será nuestro motor para seguir adelante. Este 25 de Septiembre volveremos con un show virtual con la alegría 🎉 y la pasión que nos caracteriza para seguir mostrando nuestra la cultura ante Colombia y el mundo. Tienes una cita con los corazones y el talento de Ensálsate💃🏻🕺🏽. Valor de la boleta 🎫 $25.000 Boletas en el link directo de nuestro perfil @ensalsate #Ensalsate #Ensalsados #showvirtual #salsa #colombia #bailesdemundo #demilcolores