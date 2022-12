A partir de julio Cali será vigilada desde el aire con su propio helicóptero

Se espera que entre este miércoles 21 y jueves 22 de junio, el contratista entregue el helicóptero de seguridad a la Alcaldía de Cali, el cual estará haciendo sus últimas pruebas el próximo viernes 23 de junio y la próxima semana realizará sus primeras operaciones en los cielos de la capital del Valle.

“La idea es que antes de que se acabe el mes tiene que estar entregado, es el compromiso contractual del contratista con el que debe cumplir”, señaló Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad.

El funcionario explicó que en el helicóptero ya se instaló la antena de última tecnología que tiene conexión en simultánea con la central de la Policía y las patrullas en tierra.

Igualmente, está listo el llamado ‘Ojo de Dios’, un dispositivo especial que desde el aire ubica el rostro del delincuente y no lo pierde de vista sin importar la distancia y el obstáculo.

“El ‘Ojo de Dios’ es un aparato que cuándo se esté en una persecución se fija en un persona y no la suelta, así se meta dentro de una casa o un apartamento sigue viendo y no lo va a perder de vista nunca y eso trabajando en conjunto con las patrullas de tierra nos va ayudar a golpear efectivamente la criminalidad de Cali, porque no sólo tiene unos aparatos de última tecnología sino que nos da una ventaja estratégica, porque no es lo mismo atacar a un criminal desde la tierra que desde el aire”, sostuvo Uribe.

El helicóptero permanecerá en la base aérea Marco Fidel Suárez y no se utilizará las 24 horas del día, sin embargo, se tendrá disponible para que se llame en casos de emergencia, partidos de fútbol, la Feria de Cali y eventos masivos de ciudad.