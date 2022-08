El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que se viene presentando un reporte de accidentes falsos que tiene en alerta a todas las autoridades y a las empresas aseguradoras de la ciudad. Además, hay denuncias de motociclistas que aseguran tener dificultad para conseguir el SOAT.

Al respecto, Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, dijo que “el fraude del SOAT es un tema complejo”, pues también estarían involucrados centros de salud, que pasan accidentes leves como accidentes viales y, así, el seguro paga.

Publicidad

“La Alcaldía de Cali sabe que eso es un problema. Hay una modalidad sencilla para reportar que es un accidente de tránsito (…) Además, aparecen cargos a dos aseguradoras distintas”, señaló Martínez en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire.

Le puede interesar:

Accidentes de motociclistas, gran porcentaje

Publicidad



Detalló que “de cada 100 accidentes que hay en Colombia, en 87 de ellos participa una motocicleta”. Entre las razones, dijo, está la infraestructura de las calles del país, también hay personas que “creen que si saben montar bicicleta es igual que moto” y, además, las medidas de seguridad, como los cascos.

“El 60 % de las motocicletas que circulan en el país no tienen SOAT. En el Valle del Cauca, en el último año, se han vendido 1.100.000 pólizas de SOAT, la mitad, a motociclistas”, añadió.

Publicidad

Dificultad para comprar el SOAT

“Antes se podía comprar el SOAT en cualquier sitio, después del ajuste a la ley, a muchos ya no les resulta buen negocio porque los costos que toca asumir no compensan los ingresos que recaudan. Se han disminuido los puntos de venta. Ahora se venden por las paginas, por lo que los intermediarios ya no requeridos”, explicó.