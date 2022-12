Advierten sobre convocatoria para realizar cabalgata en la Feria de Cali

La secretaria de Seguridad, María Ximena Román, descartó que la Alcaldía tenga información o haya aprobado la realización de alguna cabalgata en la ciudad tal como viene circulando en redes sociales sobre un evento equino en el barrio Calimio.

Según la funcionaria ya se pidió a la Policía para que investigue y no permita ningún evento.

Publicidad

Lea también: Caballistas proponen que la cabalgata regrese a Cali como desfile cultural .

“El nuevo desafío que nos plantean las redes sociales, porque no sabemos si es verdad o no, es que posiblemente están organizando una cabalgata para el 26 de diciembre y hay que recordarle a la ciudadanía caleña que por una orden judicial en Cali están prohibidas las cabalgatas, nadie ha pedido autorización y obviamente la Alcaldía no lo va a permitir”, sostuvo Román.

Agregó la funcionaria que trabajan conjuntamente con la Policía para establecer quién está detrás de esta convocatoria y no permitir que se desarrolle el evento.

Así mismo, líderes del norte de Cali, aseguraron que la comunidad no ha solicitado ningún permiso para realizar alguna cabalgata en medio de la feria comunera.

Publicidad

“Al parecer, es una iniciativa de algunos propietarios de caballos que pretenden hacer algo, pero nosotros no tenemos conocimiento”, Javier Ortiz de la JAL.

Finalmente, los defensores de animales señalaron que están atentos a cualquier evento o cabalgata.