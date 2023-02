Alcalde de Cali pide al concejo aprobación del proyecto 180 para salvar a Metrocali

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, aseguró que Metro Cali entrará en liquidación, si no se encuentran puntos de acuerdo con todas las partes. Cabe mencionar que horas antes el Presidente de Metrocali anunció la posible liquidación de Metrocali, si no hay acuerdo de pago entre los operadores y la entidad.

A lo que el mandatario local respondió que la ciudad no resiste la crisis económica en la que está sumergida el sistema de transporte masivo y afirmó que se requiere obtener nuevas fuentes de ingreso que ayuden a las obligaciones.

"Cali no puede seguir soportando un pasaje del MIO a $5.400, los ciudadanos pagan $2.700, todo no llega al operador y el déficit lo debe asumir la ciudad", explicó el mandatario local.

El alcalde aseguró que para que el sistema de salve es importante la aprobación del proyecto 180 que cursa en el Concejo de Cali, con el que se busca conseguir recursos para el MIO. Con ese dinero pretende renegociar los contratos con los concesionarios, comprar flota e implementar el nuevo modelo que permita al sistema seguir funcionando.

"Es la posibilidad de salvar la operación del MIO y la oportunidad de renegociar con los operadores", reafirmo Ospina.

Por último, el mandatario explicó que si de aquí a la fecha del 10 de febrero el dinero no se ha conseguido y los acuerdos con git masivo no llegan a feliz término, como alcaldía anunciaran una alerta roja de proceso de liquidación de Metro Cali. La gerencia de este operador aún no ha dado declaraciones sobre los acuerdos de pagos.

Roberto Ortiz, concejal de Cali, ante estas declaraciones manifestó que desde la administración distrital se estaría generando presión a los concejales para que aprueben el proyecto de acuerdo 180, con el que se busca destinar recursos para apalancar la operación del MÍO.

"El presidente de Metrocali dice que si de aquí al 10 de febrero no hay recursos para esa operación, el MIO se acaba, mientras que el alcalde dice que no, que el MIO sigue. No se ponen de acuerdo y mientras tanto no hay soluciones definitivas para el sistema", señaló el cabildante.

El concejal señaló que su voto es de no aprobación a este proyecto, ya que no hay un plan de inversiones para este dinero y que la responsabilidad de salvar al MIO es de todos, tanto de la alcaldía, como los operadores, como los usuarios y el concejo.

