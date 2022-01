Alcalde de Chachagüí, Nariño, pidió perdón tras polémica por aparecer en video diciendo groserías

El alcalde de Chachagüí en el norte de Nariño, Mauricio Ibarra, pidió perdón a la ciudadanía por el episodio ocurrido el 4 de enero del 2022, en el que, en plena tarima, utilizó palabras soeces contra un grupo de personas que intentaron sabotear los eventos culturales en el marco de los Carnavales de Negros y Blancos, pero advirtió que fue provocado porque la vida de su familia y la de sus funcionarios estaba en inminente peligro.

El mandatario municipal dijo que, a través de 14 cámaras de seguridad instaladas en todo el parque, se logró identificar a las personas que iniciaron la batalla campal con piedras y botellas, y que su reacción fue la de cualquier ser humano por defender a su familia.

Aseguró que todo transcurría normalmente y que, de un momento a otro, unas personas comenzaron a lanzar botellas de licor y gaseosas vacías a la mitad del parque, provocando zozobra y temor entre los más de 900 asistentes que se habían dado cita para escuchar cantar a Darío Gómez.

“Yo estaba a unos 200 metros en el despacho de la Alcaldía, cuando escuché los gritos de la gente y lo que hice fue llegar hasta el parque central y, al ver a mi familia en riesgo, actué como cualquier ser humano”, dijo el mandatario local.

Aclaró que sí había consumido algunas copas de licor, pero el ver a su esposa, hijas y varios de sus funcionarios debajo de una tarima tratando de cubrirse de la lluvia de botellas, lo llenó de ira y rabia y, por eso, decidió subir a la tarima a gritar que pararan ya esa batalla campal, pero manifestó que se dejó llevar por la rabia y utilizó las palabras soeces, pero contra los desadaptados que ya están identificados y nunca contra toda la comunidad.

“Pido perdón por el vocabulario que utilice. Sé que no debía ser así, pero soy un ser humano y defender a mis seres queridos no es un pecado como lo quieren ahora hacer ver mis enemigos políticos, que no han entendido que las elecciones las perdieron ya hace dos años y quieren seguir causando daño al municipio”, precisó Ibarra.

Por último, el mandatario local aclaró que la mujer con la que aparece abrazado en el video es la gestora social del municipio y no otra persona, como lo han distorsionado en el video en las redes sociales.

Tras el hecho, las autoridades no reportaron personas lesionadas debido a que el desafortunado suceso solo duró unos 30 minutos y, tras la valiosa participación de la Policía, se retomó el control y los carnavales en esa población nariñense transcurrieron los días siguientes sin novedad alguna.

Los videos con las identidades de las personas que pusieron en riesgo la vida de decenas de habitantes ya están en poder de los organismos de seguridad del Estado.