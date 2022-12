América necesita de su hinchada y no está respondiendo: Harold Lozano

América después de empatar el compromiso en Manizales frente al Once Caldas, cero por cero, quedó en una difícil situación en la tabla del descenso, en este momento los escarlatas ocupan la casilla 19 con 122 puntos y de terminar el campeonato en esta posición, volvería a caer en la segunda división.



El exvolante del América en la década del 90, Harold Lozano, dijo que para salir de este duro momento, el equipo necesita del acompañamiento de su multitudinaria afición.



“En estas situaciones es cuando más se necesita a la hinchada, y no están respondiendo como tal, tuvimos unos huecos financieros importantes con el cierre del estadio y ahora le sumamos que la gente no está asistiendo al estadio”, explicó Lozano.



El exfutbolista agregó que confía en que los jugadores despeguen en la fase final del torneo y puedan revertir la presión que acosa al equipo.





“Los jugadores están jugando cada domingo una final, pero esto es América y es ahora que nos tienen que sacar adelante para salvar la categoría”, sostuvo.





Los dirigidos por el ‘Polilla’ Da Silva esperan levantar cabeza el próximo domingo 1 de octubre, frente a Cortuluá.



