Andrey Avendaño de las disidencias: "No aceptamos un cese al fuego parcializado"

“En esta situación todos estamos suficientemente grandes para medir el significado de nuestras palabras, una cosa es que no nos hayan querido matar y la otra cosa es que no hayan podido”, con estas palabras Andrey Avendaño, jefe de la delegación de la guerrilla de las Farc del Estado Mayor, respondió al discurso del presidente Gustavo Petro en el Tambo, Cauca y dijo que el gobierno nacional debe respetar los acuerdos pactados en la vereda Playa Rica municipio de Suarez Cauca.

Cuando alguien utiliza ese lenguaje guerrerista es porque quiere llevar a la otra parte a un escenario como asustado y resulta que a los rebeldes nunca se nos asusta porque hemos estado en confrontación durante todo el tiempo que tenemos en la organización, un día mas o un día menos en confrontación eso no implica pero si consideramos que esto no lo estamos haciendo por nosotros lo estamos planteando por las comunidades que son las victimas directas de la guerra en los territorios.

Avendaño dijo a Blu Radio que a menos de 20 horas que vence el plazo de la fecha que acordaron las partes en donde se fijó como fecha el 8 de octubre para instalar la mesa de diálogos y acordar un cese nacional temporal de fuego el gobierno aún no ha dicho si respeta o no ese acuerdo pactado y del cual fueron garantes la comunidad internacional, los medios de comunicación y comunidades campesinas de la región.

“Se debe cumplir lo que se firma es lo fundamental”, preciso Avendaño quien manifestó que la comunidad está esperando un cese bilateral al fuego nacional y no parcial para que haya confianza y para que el pueblo colombiano confié en este proceso tenemos que empezar cumpliendo lo que hemos firmado previamente, insistió el jefe de la delegación subversiva.

Publicidad

En este momento no podemos resultar con otra cosa y dejar como un sin sabor ante el pueblo colombiano porque ellos están esperando que las partes cumplamos con los acuerdos porque se percibe que hay una tranquilidad desde que asumimos la responsabilidad en estos últimos días de cesar las operaciones ofensivas contra la fuerza pública y esto a pesar que hay operativos y constante ajetreo en la zonas donde estamos por parte de las fuerzas militares pero pese a eso se mantiene una tranquilidad, aseguro Avendaño.

“Como organización nos mantenemos en que se debe cumplir con lo que se ha firmado de resto de lo que surja de ahí en adelante no somos responsables porque no hemos consensuado otra propuesta diferente a la pactada en la vereda Playa Rica en Suarez, Cauca”, aseguró.

Sobre el punto de georreferenciación que nunca quedo en el acta de Playa rica, Avendaño afirmo que no es un punto que preocupe pero manifestó que todo está enmarcado dentro del cese al fuego y esto hace parte de la dinámica de la discusión dentro de la mesa.

Publicidad

Consideramos que las concentraciones siempre se han dado siempre al final de los procesos aquí no hay dificultad creo que es un tema que nos preocupe como organización y es un tema que se debe llevar a la mesa.

#VideoBlu Andrey Avendaño de las disidencias de las Farc: "No aceptamos un cese al fuego parcializado". pic.twitter.com/SvCEzIIjKb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 7, 2023

“Ellos en alguno momento nos manifestaban que para que un cese al fuego fuera eficaz era necesario que se hablara o se tuviera conocimiento en donde estaban cierta parte de las estructuras de nosotros de la organización a lo que siempre hemos respondido que eso se hace siempre al final de los procesos”.

Aquí hay unas fuerzas populares que esperan un resultado y eso es lo más importante y como líderes que nos importa el desarrollo, el beneficio y la tranquilidad de las regiones debemos actuar en concordancia con ese debe ser.

Somos consecuentes con lo que se vive en los territorios y hemos sido muy insistentes en que es fundamental primero que todo desmotar el discurso guerrerista y segundo hay que hacer acciones que generen confianza a las comunidades y al pueblo, como organización somos conscientes de que a pesar de todo lo que se ha presentado hemos sido cuidadosos de mantener la calma a pesar de los operativos de los desembarques y si no hay cese al fuego se puede decir que se van a presentar operaciones militares ofensivas eso sin duda no podría afirmar que no va hacer porque son acciones propias de una organización que no está en un cese al fuego con un gobierno, apunto Avendaño.

Publicidad

Cuantos muerto tienen que haber más para que entendamos de que las armas no van a resolver el problema de Colombia, es la pregunta que siempre nos hemos hecho por eso de parte nuestra como organización tenemos la plena tranquilidad que hemos hecho lo que nos corresponde, hemos actuado en concordancia con los acuerdos, somos coherentes con lo que hemos planteado y de aquí en delante de cierto modo y en gran parte a los buenos oficios que haga el gobierno para cumplir con lo pactado en la agenda de Playa rica, indico Avendaño.

Le puede interesar: