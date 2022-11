Armitage, en desacuerdo con realización de partido Cortuluá-Nacional en el Pascual

Aunque en la mañana de este miércoles el alcalde de Cali, Maurice Armitage, aseguró desconocer el comunicado emitido el pasado martes 25 de abril por la barra del América, Barón Rojo, en el que amenazan con posibles enfrentamientos a los hinchas del Nacional durante el partido que disputarán las verdolagas con el Cortulua en el estadio Pascual Guerrero, dijo el mandatario que la policía pidió desde hace algunos días no autorizar el escenario para ese partido por problemas de orden público. (Lea también: Rechazan amenazas del Barón Rojo por partido Cortuluá-Nacional en el Pascual).

“Estamos preocupados con ese partido, que creo que no se debe realizar en Cali, eso me lo pidió a mí el comandante de la Policía de la ciudad y yo le dije que estaba de acuerdo en eso porque la situación no está fácil como para ir a alborotar avisperos”, sostuvo Armitage.

Entre tanto, Andrés Barrios, líder de la barra Barón Rojo en Cali, manifestó que el comunicado en el que amenazan con posibles hechos violentos durante el partido Cortuluá-Nacional que se jugará el 6 de mayo en el Pascual Guerrero ha sido malinterpretado.

Argumenta que se trata de una advertencia a las autoridades por la guerra a muerte que desde hace 20 años se libra con la hinchada verdolaga, y que con esto se lavan las manos sobre lo que pueda ocurrir.

Mientras tanto, el presidente del Cortuluá, Ignacio Martán, pidió al Barón Rojo retractarse y aseguró que hasta el momento sigue en pie el encuentro en el Pascual Guerrero.

CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ Boletín de Prensa No. 5. 25 de Abril de 2017@Dimayor @diegosaviola10 @elcorrillodemao @petiso2929 pic.twitter.com/NKyRI5F3ha

Así mismo, el presidente del América de Cali, Tulio Gómez también se mostró en desacuerdo con el comunicado emitido por los aficionados. "Las barras del América no tienen nada que ver con ese partido. Eso es un tema de Cortuluá- Nacional y de autoridades como la Alcaldía y Policía. Las barras del América deben mantenerse al margen de eso, así como el club”, dijo.

Comunicado de Prensa: Vivamos la Fiesta del Fútbol en Paz. pic.twitter.com/dNrjHLU3C5

Finalmente, la Comisión de Seguridad y Convivencia de Fútbol, en la que participan voceros de la Alcaldía y la Policía se reunirán de manera extraordinaria para determinar si se presta el estadio Pascual Guerrero para el partido entre el Cortuluá y el Atlético Nacional.