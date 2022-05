Asesinan a dos jóvenes de Andalucía, Valle, en México

Dos hermanos oriundos de Andalucía, Valle, hallaron la muerte mientras busca mejores oportunidades en México. Luis Eduardo, de 29 año, habría viajado hasta ese país hace 7 meses, mientras su hermano menor de 27 años, Juan David Duque, habrían llegado hace tan solo 17 días. Los hermanos fueron hallados sin vida después de varios días de desaparecer.

"Ellos mantenían en contacto conmigo y con todos sus allegados y no respondía en el teléfono, se desapareció la señal como tal de ellos. Entonces no volvimos a saber de ellos y me los habían, era matado, estaban en una parte que se llamaba Michoacán, por allá abandonados ya muertos", aseguró Ramiro Duque, padre de los jóvenes.

Los cadáveres de los dos jóvenes fueron hallados en el estado de Michoacán, México, con múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo y señales de tortura.

El padre de los dos jóvenes asesinados pide a las autoridades qué le ayuden a repatriar los cuerpos de sus dos únicos hijos para darles el último adiós.

