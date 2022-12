Bailódromo para Cali será reemplazado por escuela internacional de danza

La idea de construir un Bailódromo para Cali comenzó en el año 2013, cuando el presidente Juan Manuel Santos le prometió este escenario a la ciudad, lo hizo en medio de la inauguración del Festival de Salsa de ese entonces.

Publicidad

La Alcaldía de Cali presentó un primer proyecto al Gobierno, el cual consistía en la construcción de un escenario que tendría graderías, áreas para público de pie y una especie de pista para los bailarines. Inicialmente, este escenario se pensó para el Salsódromo y quedaría incluido en el desarrollo del corredor verde.

Sin embargo, ese proyecto resultó siendo muy costoso, se valoró en más de 280 mil millones de pesos, y el Ministerio de Cultura no avaló dicho proyecto.

Publicidad

Después de evaluar varias posibilidades, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, anunció que ya no se construirá un Bailódromo, sino que será una escuela latinoamericana de danza y se acondicionará en las antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle, sobre la Carrera 1 con Calle 26, norte de la capital del Valle.

Publicidad

“Empezamos a buscar una alternativa que fuera viable financieramente pero que también tuviera sentido para la ciudad, que no fuera un espacio exclusivamente donde se hiciera un gran desfile, sino que tuviera un gran sentido en términos de formación, muy pronto Cali y el Valle del Cauca tendrá el primer centro para la coreografía y danza y será el primero en Latinoamérica”, indicó Garcés.

El proyecto comenzará a tomar forma a partir del próximo año, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que se utilizarán recursos de regalías para su administración, también presupuesto del Ministerio de Cultura y se esperan aportes de la alcaldía y la empresa privada.

Publicidad

“Este proyecto va a ser un punto de renovación urbana que se va a llevar a cabo en la comuna 4, la cual no tiene ningún tipo de escenario cultural o deportivo. La idea también es recuperar las bodegas de licorera, pues en este momento no están siendo utilizadas y por esto optamos por convertirlas en el nuevo Centro de Danza y Coreografía, el cual no solo es importante para el Valle, sino también para el país”, sostuvo Toro.

Publicidad

Tanto la Ministra de Cultura como la Gobernadora del Valle, coincidieron en que lo que se busca es abrir un espacio no solo para los bailarines de salsa sino también para otras expresiones artísticas que serán acogidas en esta escuela internacional de danza.