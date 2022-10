Bajar recursos por la sobretasa a la gasolina es una locura: alcalde Armitage

Según el alcalde de Cali, Maurice Armitage, con la decisión del Gobierno de reducir la base gravable de la sobretasa a la gasolina, la ciudad perderá al año 20 mil millones de pesos y sin estos recursos estaría en riesgo la sostenibilidad del sistema de transporte masivo MIO, que actualmente afronta una grave crisis financiera.

Igualmente, aseguró el mandatario que se verían afectadas importantes obras viales para Cali, por lo que calificó como una locura quitarle más recursos a los municipios del país.

“Lo que no podemos admitir es que el Gobierno Nacional, fuera de que no nos está dando plata, nos quite la que ya tenemos, que entre otras cosas, ya está asignada en el presupuesto de la ciudad. Yo buscando recursos por todas partes para rehabilitar el MIO y el Gobierno quitándonoslo, eso es una locura”, sostuvo Armitage.

El alcalde de la capital del Valle manifestó que está dispuesto a liderar una alianza que reúna a los mandatarios de todos los municipios de Colombia, con el fin de presionar al Gobierno para que reverse la decisión.