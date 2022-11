Barras del Deportivo Cali rechazaron agresión a canterano del América

Kevin Ríos Orozco, de 20 años, y jugador de las divisiones inferiores del América, recibió dos puñaladas en la espalda en una heladería ubicada en el barrio La Rivera, nororiente de Cali.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana y según lo que le contó el joven a las directivas del América, quienes dieron a conocer este caso a través de un comunicado, los responsables de la agresión que sufrió fueron personas que vestían prendas alusivas al Deportivo Cali, quienes se movilizaban en un bus desde el estadio de Palmaseca luego de terminar el encuentro entre el cuadro azucarero y el Rionegro Águilas el pasado sábado.

El general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, descartó que este hecho en el que resultó herido el canterano esté relacionado con temas de barrismo, dijo además que ya se adelantan las investigaciones para determinar quiénes están detrás del ataque del joven jugador.

“Queremos ser responsables con la información para no dañar un proceso por el que venimos trabajando, por lo que estamos haciendo las verificaciones, pero lo que tenemos claro es que no son hechos de barras sino de un grupo de jóvenes que cometen un delito con la camiseta del Cali, pero pues no fue agresión porque la víctima perteneciera o se representara como del América”, sostuvo el general Casas.

Por su parte, la barra del Deportivo Cali, Frente Radical Verde rechazó estos hechos y a través de un comunicado aseguraron los líderes de esta hinchada que los agresores no pertenecen a ella y pidieron a las autoridades judicializar a los responsables de este caso.

Comunicado sobre el lamentable hecho ocurrido la noche del día de ayer. pic.twitter.com/jMWShkGttC — Frente Radical (@frente_radical) April 9, 2017

De igual manera, el presidente del América de Cali, Tulio Gómez, además de lamentar el ataque contra el canterano de su equipo, aseguró que los responsables son delincuentes que no tienen ninguna relación con los líderes que están trabajando conjuntamente con las autoridades para acabar con la delincuencia.

América de Cali lamenta este hecho y reitera su total desacuerdo con los actos de violencia.https://t.co/ukAKzcD94j — América de Cali (Desde 🏠) (@AmericadeCali) April 9, 2017

El presidente del equipo escarlata pidió a los líderes de las barras depurar a los integrantes de las hinchadas.

El jugador Ríos Orozco, ya está en su casa recuperándose de sus heridas, que por fortuna no fueron graves.

El llamado desde las autoridades y líderes barristas es a la calma, para evitar nuevos incidentes como este.